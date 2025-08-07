Saklıkent Kanyonu nerede? Saklıkent Kanyonu hangi şehirde, ilde, bölgede?

Kanyonun coğrafi yapısı, onun sadece bir vadi değil, aynı zamanda iki ilin doğal sınırını çizen bir hat olduğunu gösterir. Saklıkent Kanyonu hangi ilde yer aldığı sorusu, bu nedenle Muğla ve Antalya'yı bir araya getiren karmaşık bir idari durumu ortaya koyar. Ayrıca Saklıkent Kanyonu konumu nedir ve bu konumun Fethiye, Kaş, Kalkan gibi popüler tatil merkezlerine olan yakınlığı, kanyonu bölge turizminin vazgeçilmez bir parçası haline getirir. Kanyonun gizemli dünyasını ve tüm detaylarını keşfetmek için okumaya devam edin.

SAKLIKENT KANYONU NEREDE?

Saklıkent Kanyonu nerede sorusunun coğrafi yanıtı, Türkiye'nin güneybatısında, Akdağlar kütlesinin üzerinde, Eşen Çayı'nın oluşturduğu derin bir vadide yer aldığıdır. 1996 yılında milli park ilan edilerek koruma altına alınan bu doğa harikası, yaklaşık 18 kilometre uzunluğa ve yer yer 300 metreyi bulan derinliğe sahiptir. Kanyonun oluşumu, binlerce yıl boyunca Eşen Çayı'nın (antik çağdaki adıyla Xanthos Nehri) kireçtaşı (kalker) yapısındaki araziyi aşındırmasıyla gerçekleşmiştir. Konumu, hem doğal bir oluşum hem de popüler bir turizm merkezi olarak onu bölgenin en önemli cazibe noktalarından biri yapmaktadır.

SAKLIKENT KANYONU HANGİ ŞEHİRDE, HANGİ İLDE? Saklıkent Kanyonu hangi şehirde ve Saklıkent Kanyonu hangi ilde sorularının yanıtı, kanyonun en ilginç özelliklerinden birini ortaya koyar: Kanyon, idari olarak iki farklı ilin sınırını oluşturmaktadır. Kanyonu oluşturan Eşen Çayı, aynı zamanda Muğla ve Antalya illeri arasındaki doğal sınırdır. Bu nedenle kanyonun bir yamacı Muğla'nın Seydikemer (eski adıyla Fethiye'ye bağlı) ilçesine, diğer yamacı ise Antalya'nın Kaş ilçesine aittir. Ziyaretçiler kanyonun içinde yürürken, teknik olarak bir adımda Muğla'dan Antalya'ya geçmiş olurlar. Ancak kanyonun ana giriş kapısı, işletmeler, restoranlar ve diğer turistik tesisler, idari olarak Muğla tarafında yer aldığı için, Saklıkent genellikle Muğla'ya ve özellikle Fethiye'ye bağlı bir destinasyon olarak bilinir ve pazarlanır. SAKLIKENT KANYONU HANGİ BÖLGEDE? Kanyonun iki farklı ilin sınırında yer alması, Saklıkent Kanyonu hangi bölgede sorusuna da çift yanıtlı bir durum getirir. Muğla ili Ege Bölgesi'nde, Antalya ili ise Akdeniz Bölgesi'nde yer aldığı için, Saklıkent Kanyonu teknik olarak bu iki coğrafi bölgenin kesişim noktasında bulunur. Bu eşsiz konumu, ona her iki bölgenin de iklimsel ve bitki örtüsü özelliklerinden izler taşıma fırsatı verir. Tarihsel coğrafya açısından ise kanyon, Antik Çağ'da "Işık Ülkesi" olarak bilinen ve bugünkü Muğla ile Antalya'nın batısını kapsayan Likya (Lycia) bölgesinin tam kalbindedir. Bu nedenle Saklıkent, hem Ege'nin hem de Akdeniz'in doğal ve tarihi ruhunu bir arada barındıran özel bir yerdir.