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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Şakşakçılar' oyunu ENKA Oditoryumu’nda

        'Şakşakçılar' oyunu ENKA Oditoryumu’nda

        ENKA Sanat, Çağlar Çorumlu'nun yönettiği ve başrolünü üstlendiği "Şakşakçılar" tiyatro oyununu, 02 Nisan Salı akşamı saat 20.30'da ENKA Oditoryumu'nda izleyicilerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 26.03.2024 - 00:30
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        'Şakşakçılar' oyunu ENKA Oditoryumu'nda
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        ENKA Sanat tiyatro sezonunun son oyununda Fransız yazar Fred Radix'in kaleme aldığı, TiyatrOPS tarafından sahnelenen “Şakşakçılar”’ı ağırlıyor. Çağlar Çorumlu’nun hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği oyunun diğer oyuncuları Erkan Baylav ve Albina Özden.

        “Şakşakçılar”’, Paris tiyatrolarının, seyirci arasına karışarak doğru zamanda onları alkışlatmakla görevli şakşakçılar sayesinde başarı kazandığı 1895 yılında geçiyor. Oyunda, ünlü şakşakçı şefinin büyük bir müzikalin prömiyerine saatler kala ekibi tarafından terkedilmesinin ardından, yardımcısı tarafından bulunan acemi şakşakçılarla içine düştükleri komik haller, seyircinin de katılımıyla daha da eğlenceli bir hal alıyor.

        Şakşakcılar”, 02 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda müzik ve mizah dolu bir serüvene tüm tiyatroseverleri davet ediyor. Oyunun biletleri, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.

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        #Çağlar Çorumlu
        #Enka Sanat
        #Şakşakçılar
        #tiyatro
        #OYUN
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