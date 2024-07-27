Salahsun Hekimoğlu kimdir? Salahsun Hekimoğlu kaç yaşında neden öldü, hastalığı neydi?
Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu hayatı gündeme geliyor. Kurtlar Vadisi, Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul gibi bu zamana kadar pek çok yapımda rol alan Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Salahsun Hekimoğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusuna yanıt aranıyor. İşte Salahsun Hekimoğlu hayatı ve rol aldığı yapımlar
Salahsun Hekimoğlu hayatı merak konusu oluyor. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı. İşte Salahsun Hekimoğlu hakkında tüm detaylar
SALAHSUN HEKİMOĞLU NEDEN ÖLDÜ?
"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu’nun ölüm sebebi henüz öğrenilemezken acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.
Yapılan açıklamada; "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.
SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?
'Payitaht Abdülhamid', 'Diriliş: Ertuğrul', 'Kara Para Aşk', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kavak Yelleri', 'Dudaktan Kalbe', 'Kurtlar Vadisi' ve 'Arka Sokaklar' gibi birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında 'Hayat Bilgisi' dizisinde başladı.