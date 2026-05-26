        Salavat nasıl getirilir? Kurban Bayramı'nda okunacak Salavat-ı Şerif nasıl okunur? Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri

        Salavat nasıl getirilir? Salavat-ı Şerif Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve faziletleri

        Kurban Bayramı'nın manevi atmosferiyle birlikte Müslümanlar ibadetlerine dair detayları araştırmaya devam ediyor. Bu özel günlerde dua, zikir ve salavat getirmek büyük önem taşıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) salavat getirmek, en faziletli ibadetlerden biri olarak kabul ediliyor. Peki, salavat nasıl getirilir, anlamı nedir ve faziletleri nelerdir? İşte salavat-ı şerife dair merak edilen detaylar…

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:21
        Kurban Bayramı yaklaşırken, Müslümanlar ibadet ve zikirlerle ilgili konuları araştırmayı sürdürüyor. Özellikle salavat getirmek, bu mübarek günlerde en çok üzerinde durulan ibadetlerden biri olarak öne çıkıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (SAV) salavat göndermenin anlamı, nasıl okunduğu ve faziletleri merak konusu olurken, vatandaşlar bu ibadetin doğru şekilde nasıl yerine getirileceğini öğrenmek istiyor. Peki, salavat nedir, nasıl getirilir ve hangi anlamları taşır? İşte salavat-ı şerife dair tüm ayrıntılar...

        SALAVAT-I ŞERİF NEDİR?

        Peygamber Efendimiz Muhammed’i anmak ve O’na selam göndermek, İslam’da salavat getirmek olarak adlandırılır. Salavat, genellikle “Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed”, “Sallallahu aleyhi ve sellem” veya “aleyhissalatu vesselam” şeklinde okunur. Müminler, Peygamber Efendimiz’e ve O’nun ailesine olan sevgilerini ve saygılarını ifade etmek amacıyla bu duaları ederler. Kelime olarak salavat, “salat”ın çoğuludur ve “dua, Allah’a yönelme” anlamına gelir. Böylece salavat getirmek, hem Peygamber’e selam göndermek hem de Allah’tan rahmet ve bereket dilemek anlamını taşır.

        SALAVAT NASIL GETİRİLİR?

        Salavat şu şekilde getirilir;

        "Allahümme salli alâ Muhammed'in ve alâ âli Muhammedin, kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahim, inneke hamîdun mecîd." şeklindedir.

        Salavatın en kısa şekilde çekilebilecek hali ise;

        "Allahümme salli alâ Muhammed ve alâ âli Muhammed." şeklinde söylenir.

        Salavat getirmein diğer türleri şöyledir;

        “Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed”

        "Sallallahü aleyhi ve sellem"

        "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah"

        SALAVAT-I ŞERİF TÜRKÇE ANLAMI

        Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed anlamı, "Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle" şeklindedir.

        Bu salavat, Müslümanların Peygamber Efendimiz'e olan sevgilerini ve saygılarını ifade etmelerinin en güzel yollarından biridir. Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed, Allah'tan Peygamberimize rahmet ve bereket göndermesini dileme anlamına gelir.

        ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMED FAZİLETİ

        “Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed” salavatı, Müslümanlar için büyük bir fazilete sahiptir. Bu salavatı getiren kişi, manevi olarak yükselir ve Allah’ın rahmetine kavuşma ümidi kazanır. Salavat, Peygamber Efendimiz Muhammed’e duyulan sevgi ve saygının en güçlü ifadesidir. Müslümanlar, dualarında ve zikirlerinde bu salavatı sıkça tekrar ederek hem Peygamber’e bağlılıklarını gösterir hem de kalplerini arındırıp manevi mertebelerini artırırlar. Aynı zamanda bu salavat, Allah katında büyük sevap ve bereket vesilesi olarak kabul edilir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
