Şalazyon; göz kapağında kızarıklık, şişme ve büyüyen bölge şeklinde oluşan iltihaplanmaya sebep olan bir rahatsızlıktır. Genel olarak arpacık olmadığı tespit edilerek, antibiyotik içeren merhemler ile tedavi yapılabilmektedir.

Bu rahatsızlığın oluşmasındaki nedenler; göz kapağındaki kirpik diplerinin tıkanarak, iltihaplanmasıdır. Ayrıca makyaj yaptıktan sonra temizlememek ve gözleri temiz tutmamakta bu hastalığın oluşmasında rol oynamaktadır. Büyük oranda antibiyotikli merhemler ile tedavi edilmesi sağlansa da oluşan iltihaplanmanın derecesi büyükse cerrahi müdahale gerekebilmektedir.

Şalazyon Belirtileri;

Göz kapağında şişlik meydana gelmesidir. Bu şişlik göz kapağının iç kısmına doğru gelişmektedir ve ağrı yapmaz.

Meydana gelen şişlik bir süre sonra görmeden bulanıklık oluşmasına neden olabilmektedir.

Göz kapaklarında yaşarma ve kuruluk oluşabilmektedir.

Gözün ışıktan rahatsız olması ve sürekli dokunuluyormuş gibi hissedilmesi durumu mevcuttur.

Şalazyon oluşmaması için bazı önlemler alabiliriz. Bunlar;