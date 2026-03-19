        Şalgam sulu kovaya düşen bebek öldü | Son dakika haberleri

        Şalgam sulu kovaya düşen bebek öldü

        İzmir'in Torbalı ilçesinde şalgam suyu dolu kovaya düşen 1 yaşındaki bebek öldü

        Giriş: 19.03.2026 - 01:09 Güncelleme:
        İzmir'de Tepeköy Mahallesi'nde yaşayan A. ailesinin 1 yaşındaki oğulları Alpaslan, annesi temizlik yaparken balkona çıktı.

        Balkonda ağzı açık şalgam suyu dolu kovanın içerisine düşen bebeği fark eden annesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

        Olay yerine gelen ekipler, 1 yaşındaki bebeği Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen bebek hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, anneyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        G.Saray'dan Devler Ligi'ne acı veda!
        Uğurcan Çakır ilk yarıya damga vurdu!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Restoranda dehşet anları
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Trabzonspor, Augusto ile güldü!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Baba ve kızı şarampole yuvarlandı
        Laricani suikastının perde arkası
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
