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HaberlerDünyaSalgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken Çinli doktordan resmi özür! - Haberler
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Salgın tehlikesine ilk kez dikkat çeken Çinli doktordan resmi özür!

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin, Kovid-19 salgını tehlikesine dikkat çeken ve şubatta virüsten hayatını kaybeden doktor Li Wenliang hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çekti.

Li Wenliang
AA

Çinli yetkililer, Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang'ın ailesinden özür diledi.

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyurdu.

Li'nin ailesinden konuyla ilgili resmen özür dilendiği ve soruşturmayı yürüten 2 polis memuruna disiplin cezaları verildiği ifade edildi.

Lİ KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.

Öte yandan Çin, Hubey eyaletinde bazı seyahat kısıtlamalarını hafifletti.

Vuhan'ın hala giriş çıkışlara kapalı olduğu, 14 gün boyunca şehirde yeni vakaya rastlanmaması halinde karantinanın kaldırılacağı ifade edildi.

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