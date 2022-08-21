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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salih Bademci: 2.5 yaşındaki kızımın çektiği ilk fotoğrafımız!

Meslektaşı İmer Özgün ile evli olan oyuncu Salih Bademci, eşi ve kızı İklim'le birlikte Cunda'ya gitti. Eşiyle kızının objektifine poz veren Bademci, o anı "2.5 yaşındaki kızımızın çektiği ilk fotoğrafımızdır!" notuyla yayınladı

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  • Salih Bademci: 2.5 yaşındaki kızım İklim'in çektiği ilk fotoğrafımız! - Magazin haberleri

    2015 yılında nikah masasına oturan İmer Özgün ve Salih Bademci, 2020'de İklim adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. Mutlu bir evlilik süren çift, çocuklarıyla birlikte tatile çıktı.
  • Salih Bademci: 2.5 yaşındaki kızım İklim'in çektiği ilk fotoğrafımız! - Magazin haberleri

    Eşi ve kızıyla Cunda'ya giden 38 yaşındaki oyuncu, aile pozlarını da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. 
  • Salih Bademci: 2.5 yaşındaki kızım İklim'in çektiği ilk fotoğrafımız! - Magazin haberleri

    "KIZIMIN ÇEKTİĞİ İLK FOTOĞRAFIMIZ!"

    Ünlü çift, ayrıca deniz kenarında kızlarının objektifine poz verdi. O kareyi de takipçileriyle paylaşan Bademci, gönderisinde "2.5 yaşındaki kızımızın çektiği ilk fotoğrafımızdır!" ifadelerini kullandı.
  • Salih Bademci: 2.5 yaşındaki kızım İklim'in çektiği ilk fotoğrafımız! - Magazin haberleri

    "GÜZEL ANLARDAN ASLA VAZGEÇME"

    Ünlü oyuncu, iki yıl önce kızına biberon ile su içirirken çekildiği fotoğrafını da "Güzel anlardan asla vazgeçme." notuyla yayınlamıştı.
  • Salih Bademci: 2.5 yaşındaki kızım İklim'in çektiği ilk fotoğrafımız! - Magazin haberleri

    "GÜÇ ONLARDA"

    Bademci, kızı doğduktan sonra el ele tutuştuğu anları da "Güç onlarda..." ifadelerini kullanarak paylaşmıştı.
  • Salih Bademci: 2.5 yaşındaki kızım İklim'in çektiği ilk fotoğrafımız! - Magazin haberleri

    İmer Özgün ise kızı ile çekildiği kareyi "Geldi ve tam kalbimin orta yerine yerleşti. İklim..." notuyla yayınlamıştı.
  • Salih Bademci: 2.5 yaşındaki kızım İklim'in çektiği ilk fotoğrafımız! - Magazin haberleri

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