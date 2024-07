Salih'ten Süper Kupa ve yeni sezon mesajı

Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor şehrinde devam ettiren Beşiktaş'ta takımın tecrübeli isimlerinden Salih Uçan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesinde hazırlıkların oldukça iyi geçtiğini belirten Salih Uçan, "Bugün üçüncü günümüz. Gayet güzel gidiyor. Hocalarımız bizden istediklerini, beklentilerini, maçlarda sezon boyunca ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. Biz de yeni takım arkadaşlarımızla birlikte elimizden geleni yapıyoruz. Daha da aramıza katılacak arkadaşlarımız var, bütün transferler geldikten sonra uyum içinde hocamızın istediklerini öncelikle hazırlık maçları, sonrasında da kupa maçımız var. Süper Kupa'yı kazanarak lige başlamak istiyoruz. Önümüzde bir aylık bir süreç var. Yeni gelen transferler olacaktır, aramızdan ayrılanlar olacaktır. En kısa zamanda tam takım halinde çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HOCA PAS KALİTESİ VE PAS ŞİDDETİNE ÇOK ÖNEM VERİYOR"

Yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un pas kalitesi ve şiddetlerine çok önem verdiğine dikkat çeken Salih Uçan, "Şenol hoca zamanında bizde Miguel vardı. Fitness tarafı yüzde 50, saha tarafı Şenol hoca ile yüzde 50 götürüyorduk. Ismael zamanında fitness daha az, koşular ve saha olarak geçiyordu. Şenol hoca zamanında antrenman 1 saat 10 dakika sürüyordu. Valerian hoca yönetiminde antrenman ısınmayla birlikte 1 saat sürüyordu. Ancak inanılmaz şiddetliydi. Koşu mesafesi 3, 3.5 kilometreydi. Giovanni hocada antrenman süresi 1 saat 30 dakika. Benim kendi koşu mesafelerim 6.5, 7 kilometre. Sahada kaldığımız süre daha fazla. Daha çok topla ısınıyoruz. Geçen gün 10, 15 metrelik bir alanda pas çalışması yapıyorduk. Arada toplar sekiyor ya da yandan geçebiliyor. Dedi ki her top çok değerli. En önemli olan toplar da bu 10, 15 metrelik kaleye yakın yerlerdeki önemli paslar. Hoca pas kalitesi ve pas şiddetine çok önem veriyor. Sürekli sert pas istiyor. Topun yavaş gitmesini istemiyor, bir an önce atağa hızlı geçmemizi istiyor. Şu anda böyle ilerliyoruz" dedi.

"ŞU ANDA KARİYERİMİN EN OLGUN EN GÜZEL YAŞLARINDA OLDUĞUMU DÜŞÜNÜYORUM"

Kariyerinde düşüşler yaşadığını ancak yeniden yükselerek büyük bir takımda forma giydiğinin vurgulayan Salih Uçan, "Şimdi şöyle bir yola çıkıyorsunuz, futbol kariyeriniz başlıyor. Marmaris'te başladı, Buca'da devam etti. Sonrasında Fenerbahçe'ye geldim. Roma serüveni var. Bu yolda ışıklar olabiliyor, ışık sizi durduruyor. Güzel bir manzara oluyor, ona bakıyorsunuz. Her zaman aynı hızda gidemiyorsunuz. Kariyerinizde duraksamalar olabiliyor. Benim de attığım her adım, yaptığım her tercih sadece benim tercihim değildi. Roma transferimde, onlar beni bonservisimle istedi. Aziz Yıldırım beni bonservisimle vermek istemedi. O dönemde bonservisimle gitmiş olsaydım belki başka seçenekler çıkacaktı. Belki Roma'da devam edecektim. Başka bir röportajda Parades örneğini vermiştim. Roma ikimize aynı yatırımı yaptı. O bonservisle geldi, ben kiralık gittim. Parades kiralık gitti, ben kiralık gidemedim. Parades oynadı Roma'ya geri döndü. Ben Fenerbahçe'ye geri döndüm. Parades oynadı ve inanılmaz bir kariyere sahip oldu. Yaptığımız her tercih bizimle ilgili olmuyor. Ben Fenerbahçe'den Sion'a gitmek istemedim. Ben oynayacağımı düşünüyordum, kalmak istedim. Ama şartlar o zaman onu gerektirdi. Bir düşüş oldu kabul etmek gerekiyor. O zamanda oynadığım maç sayısı, güncel takımdaki pozisyonum istediğim gibi gitmedi. Alanyaspor'a transfer oldum. Ki ben Alanyaspor'a transfer olurken de beni büyük takımlar da istedi. Ben tekrardan büyük takım seviyesine geliyordum. Alanyaspor'u tercih ettim. Erol Bulut'un beni istemesi, benimle ilgili düşüncesi, kendi durumunu anlatması... Erol hoca bana 'Salih, benim hedefim büyük takıma gitmek, senin de hedefim büyük takıma gitmek mi ?' Evet hocam, 'O zaman gel Salih' dedi. Ben Alanya'yı tercih ettim. Ne planladıysam oldu. 100'ün üstünde büyük takım maçım var. Anadolu takımına gittim, tekrardan büyük takıma çıktım. Bence bu bir başarı. Beşiktaş, şu anda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden bir tanesi. Ben şu anda kariyerimin en olgun, en güzel yaşlarında olduğumu düşünüyorum. Son 2 sezondur da Beşiktaş'ın orta sahasında en çok skor üreten oyuncuyum. Kariyerimin iyi gittiğini düşünüyorum. Şöyle de bir şey olabilirdi. Allah korusun büyük bir sakatlık da yaşayabilirdim. İşler benim adıma daha kötü de gidebilirdi. O yüzden ben bulunduğum konumdan, yıllar içinde geldiğim pozisyondan oldukça memnunum. Çok büyük bir kulüpte oynuyorum, Avrupa'nın büyük kulüplerinden birisinde oynuyorum. Ben olduğum yerden kendimle çok gururluyum. Çünkü benim gibi çıkmış, düşüş yaşamış ve bir daha çıkamamış oyuncular da var. Ben hem ailemin hem arkadaşlarımın desteği hem de doğru bir planlamayla tekrardan iyi bir pozisyona geldiğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BİZ KIVILCIMI SAHADA YAKALIM, TARAFTARIMIZ YANGINI BAŞLATIR"

Taraftarlarının geçen sezon çok üzdüklerini ancak bu sene onların desteğiyle daha iyi olacaklarını belirten Salih Uçan, sözlerini şöyle noktaladı:

"Geçen sene çok zor bir süreçten geçtik. Taraftarımız da zor bir süreçten geçti. Sahada berabere kaldığımızda ya da mağlubiyet olduğunda işin başrolü oyuncular olduğu için biz de çok üzülüyoruz. Onlar da stada geldiklerinde güzel futbol bekliyorlar ve haklılar. Beşiktaş taraftarı bunu hak ediyor. Aramıza yeni oyuncular geliyor, gelmeye de devam edecek. İnşallah her zaman en iyiyi diliyoruz. Geçen sene de en iyiyi dileyerek başladık. Yolda karşılaştığınız durumlar sizleri etkileyebiliyor. 1, 2 adım geri götürebiliyor. Geçen sene bu oldu, bu sene karşılaşmak istemiyoruz. Sezonu kupayla bitirdik, kupa ile başlamak istiyoruz. Beşiktaş taraftarı çok büyük. Bir adım attıklarında neler yapabileceklerini herkes görüyor. O yüzden ben buradan kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Geçen sene taraftarımızın kalbini çok kırdık. Küçük bir kıvılcım gördüklerinde ortalığı yakıyorlar. Final maçında gördüğümüz gibi. O atmosfer inanılmazdı. Ben buradan her bir taraftarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah onları bu sene elimizden geldiğince çok mutlu edeceğiz. Biz kıvılcımı sahada yakalım, taraftarımız yangını başlatır."