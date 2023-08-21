Salıncakta sallanırken maganda kurşunu yüzüne isabet etti!

Afyonkarahisar'da babası Mehmet Ali Birsen ile (43) hobi bahçesine giden B. Birsen (11), salıncakta otururken yüzüne isabet eden yorgun mermi ile yaralandı.

DHA'nın haberine göre Afyonkarahisar'da 13 Ağustos'ta oğlu B. Birsen ile fuar alanındaki hobi bahçesine giden Mehmet Ali Birsen, sulama yaparken 5 el silah sesi duydu.

"UCUZ ATLATTIK AMA HER ZAMAN BÖYLE OLMAZ"

Sulama yaptığı sırada 5 el silah sesi duyduğunu anlatan Mehmet Ali Birsen, "Mermi, birkaç saniye sonra yanımıza düştü. Oğlumun vücudunu sıyırarak geçti. Kanaması oldu. Çok acı çektiğini söyledi. Hastaneye götürdük. Düğünlerde eğlenmeyi bilmiyoruz. Yakınlarda düğün ve asker gecesi olduğunun haberini aldık. Doktorlar birkaç santim, belki yarım santim kadar içeri girmiş olsa gözle ya da beyinle ilgili sıkıntılar olacağını ifade etti. Tomografi, film çekildi, tetkik yapıldı. Verilmiş sadakamız varmış. Ucuz atlattık ama her zaman böyle olmaz. Attığınız mermi havada kalmaz, mutlaka düşüyor. Silah kullananlar, canlar yanmasın, sizin eğlenceniz başkasının yası olmasın" dedi.