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HaberlerDünya

Salıncaktaki adam hangi yöne sallanıyor?

TikTok kullanıcısı Eric Tupper'ın yüklediği videoda salıncakta sallanan adamın yüzünün hangi yöne baktığı tartışması, Twitter'ı ikiye böldü. 13 milyonu aşkın kez izlenen videoyu izleyenlerin bazıları adamın kameraya dönük olduğunu söylerken, kimileri de adamın sırtının kameraya dönük olduğunu öne sürüyor.

Salıncaktaki adam hangi yöne sallanıyor?
HABERTURK.COM

Son yıllarda sosyal medyada büyük yankı uyandıran mavi/sarı elbise ve Laurel/Yanny tartışmalarına bir yenisi eklendi.

TikTok kullanıcısı Eric Tupper tarafından yüklenen bir videoda salıncağa binen kişinin hangi yöne sallandığı tartışma yarattı.

 

Tupper'ın geçtiğimiz Şubat ayında ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Fairbanks kentinde kaydettiği görüntüleri izleyenlerin bir bölümü, adamın yüzünün kameraya dönük olduğunu söylüyor, karşı grup ise adamın sırtının kameraya dönük olduğunu savunuyor.

Tupper'ın videosu şimdiye kadar 13 milyonu aşkın hit alırken, salıncaktaki adamın baktığı yön konusundaki tartışma Twitter üzerinden büyüyerek devam ediyor.

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