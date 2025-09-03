Salma Hayek, yeni yaşını kırmızı bikinili pozla kutladı

Meksika asıllı ABD’li oyuncu Salma Hayek, 59’uncu yaş günü paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Hayek, yeni yaşını bir teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozla kutladı.

Fit fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımına; "59 tur güneşin etrafında ve hâlâ dans ediyorum" notunu düştü. Hayranları ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Takipçileri, "Kim der 59 yaşında?", "Güzelliğin zamansız" ve "Her geçen yıl daha da gençleşiyorsun" yorumlarıyla Hayek'e övgüler yağdırdı.

Fotoğraf: Instagram