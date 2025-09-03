Habertürk
        Salma Hayek, yeni yaşını kırmızı bikinili pozla kutladı

        Dünyaca ünlü oyuncu Salma Hayek, 59'uncu yaşını teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozlarla kutladı

        Giriş: 03.09.2025 - 18:36 Güncelleme: 03.09.2025 - 18:36
        59'uncu yaşını kutladı
        Meksika asıllı ABD’li oyuncu Salma Hayek, 59’uncu yaş günü paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu. Hayek, yeni yaşını bir teknede kırmızı bikinisiyle verdiği pozla kutladı.

        Fit fiziğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, paylaşımına; "59 tur güneşin etrafında ve hâlâ dans ediyorum" notunu düştü. Hayranları ise kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

        Takipçileri, "Kim der 59 yaşında?", "Güzelliğin zamansız" ve "Her geçen yıl daha da gençleşiyorsun" yorumlarıyla Hayek'e övgüler yağdırdı.

        Fotoğraf: Instagram

        #Salma Hayek
