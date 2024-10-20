Salomon Cappadocia Ultra Trail’de parkur rekorları kırıldı

Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'nın tepelerinde ve vadilerinde gerçekleşen Salomon Cappadocia Ultra Trail’e, 73 ülkeden 2 bin 395 patika koşucusu katıldı.

Ülkemizde gerçekleştirdiği organizasyonlarla spor turizmine büyük katkı sağlayan Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda bu yıl 11’nci kez düzenlenen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, saat 07.00’da 119K ve 63K, saat 10.00’da ise 38K’nın startı ile başladı.

Zorlu ve bir o kadar da keyifli parkurlarda yer alan sporcular, kıyasıya mücadele verdi. Ürgüp merkezden başlayan yarışta sporcular, İbrahimpaşa, Uçhisar, Göreme, Çavuşin gibi önemli turizm merkezlerinden geçerek finişi gördüler.

Ürgüp merkezde Nevşehir Valisi Ali Fidan, Ürgüp Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Ürün Pazarlama Direktörü Ceylan Şensoy, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney’in startı ile başlayan yarış, Kapadokya’nın doğa harikası coğrafyasında koşuldu.

Salomon Cappadocia Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), Türkiye Atletizm Federasyonu katkılarında koşuldu. Salomon’un isim sponsorluğunda, Anadolu Sigorta ve Intersport’un yeni dahil olduğu, Corendon Airlines’ın tekrar yer aldığı organizasyonda, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia, Yunak Evleri Cappadocia Cave Hotel co-sponsorluğuna devam etti. Yarış, Volkswagen R Premium Expo partnerliğinde gerçekleşti. Organizasyonun sosyal sorumluluk ortaklığını ise geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Adım Adım üstlendi.

119K ERKEKLERDE BİRİNCİ OĞUZHAN EMRE SİNGER

Salomon Cappadocia Ultra Trail’in 119K’lık parkurunda erkeklerde birinci Badgers takımından 11:30:23’lük derece elde eden Oğuzhan Emre Singer oldu. İkinciliği İrbis Team’den 11:39:42’lik derecesiyle Stanislav Sabokar, üçüncülüğü 12:00:04’lük deceresiyle Yevhenii Yermolenko elde etti.