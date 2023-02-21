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Antoryum

Uzun ömürlü bitkiler arasındaki antoryum, salonlardaki yerini korumaktadır. Kalp şeklindeki kırmızı çiçekleriyle güzel bir enerji verir. Üstelik bakımı oldukça zahmetsizdir. Güneş ışığına doğrudan maruz kalmadığı sürece ve doğru sulama teknikleri ile canlılığını asla yitirmez. Sulamak için toprağın biraz kurumasını beklemek yeterlidir ancak toprağın uzun süre kuru kalmamasına özen gösterilmelidir.

Barış Çiçeği

Halk arasında yelken çiçeği olarak bilinen barış çiçeği, salon bitkileri arasında bulunmaktadır. 10-28 derece sıcaklık aralığında kolayca yetişebilen barış çiçeği, beyaz renkli çiçeği ile zarafetini gözler önüne serer. Salon bitkileri arasındaki bu çiçeği, düzenli sulamak gerekir. Toprağının sürekli nemli kalması, sağlıklı gelişimini destekleyecektir.

Kaktüs

Kaktüs, bir çöl bitkisi olduğu için bakımı oldukça kolaydır. Bu özelliği sayesinde salon çiçekleri arasına girmeyi başarmıştır. Hem çiçekli hem de çiçeksiz olmak üzere pek çok çeşidi bulunur. Sıcak yaz aylarında haftada iki kez, kış aylarında ise haftada 1 kez sulanması yeterli olacaktır. Drenajlı saksılarda yetiştirilmesi, kaktüsün fazla sulanması gibi durumlarda suyun hızlı bir şekilde dışarı atılmasını sağlar. Böylece kökleri sağlıklı şekilde canlılığını korur.

Orkide

Salonda hangi çiçekler yetiştirilir? sorusunun en güzel cevaplarından biri de hiç şüphesiz ki orkidelerdir. Masumiyetin simgesi olan orkide çiçeği, fazla güneş sevmez ancak sabah ve akşam güneşini mutlaka görmelidir. Ev ortamında aydınlık ve gölge alanlarda yetişmesi durumunda canlılığını uzun süre korur. Az suya ihtiyaç duysa da yaz aylarının gelmesi ile birlikte sulama işlemi arttırılmalıdır. Orkideye hem kendi evinizde yer verebilir hem de sevdiklerinize hediye edebilirsiniz.

Atatürk Çiçeği

Yeşil ve kırmızının en çok yakıştığı salon bitkilerinden biri de Atatürk çiçeğidir. İsmini Mustafa Kemal Atatürk’ten alan bu bitki, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayı sevmez. Yaz aylarında yeterli suyu mutlaka almalıdır. Çiçeklenme dönemine girdiyse su miktarının azaltılması gerekir. Sıcak bir yerde gün ışığını dolaylı yoldan almalıdır. Salonunuzun aydınlık bir alanında yer verebilirsiniz.

Aşk Merdiveni

İşte aşk merdiveni… Sarkan uzun yapraklarıyla görsel bir şölen sunan aşk merdiveni, adından da anlaşılacağı gibi aşkın en güzel sembollerinden biridir. Çoğu hava koşulunda yetişse de aydınlık ve güneşe direkt maruz kalmayacağı alanları sever. Eğer salon çiçekleri arasından aşk merdivenini seçtiyseniz çok fazla hava akımının olmadığı bir noktada muhafaza etmelisiniz.

Difenbahya

Salon bitkileri isimlerini merak ediyorsanız difenbahya çiçeğini atlamamak gerekir. Geniş ve uzun yaprakları ile dikkatleri üzerine çeken bu bitkiyi pek çok evde görmek mümkündür. Genellikle çiçek vermez. Sadece yaprakları ile ön plana çıkar. En az 15 derece sıcaklıkta bulunması, çiçeğin sağlıklı gelişmesine zemin hazırlar. Yaz aylarında haftada 2, kış aylarında ise haftada 1 kez sulamanız, yeterli neme kavuşmasını sağlayacaktır.

“Salonda hangi çiçekler yetiştirilir?” sorusunun cevabı saymakla bitmez. Benjamin, guzmanya, dua çiçeği, paşa kılıcı, kurdele çiçeği, aloe vera, arakorya da salon çiçek isimlerinden sadece birkaçıdır.

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