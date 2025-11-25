Salon İKSV'de 3 özel konser

Dilan Balkay “TAVŞAN UYKUSU” Albüm Lansman Konseri 26 Kasım Çarşamba

Multi-enstrümantalist, şarkı yazarı ve prodüktör Dilan Balkay, yeni albümü TAVŞAN UYKUSU’nun lansman konseriyle Salon’a geliyor. Trompetle başladığı müzik yolculuğunda Evrencan Gündüz, Sedef Sebüktekin, Can Ozan ve Nova Norda ile çalıştı; 2018’den bu yana Dolu Kadehi Ters Tut’a trompet, klavye ve geri vokalleriyle üyesi olarak eşlik ediyor. 2019’dan itibaren solo çalışmalarını yayımlayan Balkay, ilk albümü KUYU ile geniş kitlelere ulaştı ve müziğini Türkiye’nin yanı sıra yurtdışındaki sahnelere de taşıdı. Yeni albümünün duygusal dünyasını ilk kez izleyiciyle paylaşacağı bu konser için Salon İKSV’nin yolunu tutuyor.

+1 Sunar: TOPS 28 Kasım Cuma

2010’ların başında Montréal’in bağımsız müzik sahnesinden doğan TOPS, Fleetwood Mac ve Mazzy Star izlerini taşıyan duygusal indie-pop’uyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Beş albüm, sayısız turne ve birçok projenin ardından grup, 2020 çıkışlı I Feel Alive’dan sonra gelen ilk albümleri Bury the Key’i 22 Ağustos’ta yayımladı. Ghostly International etiketiyle çıkan bu ilk kayıtları, topluluğun sofistike pop yaklaşımına daha keskin bir ton kazandırıyor. Jane Penny’nin sıcak vokalleri ve sahnede sıkça başvurduğu flüt, 80’ler soft rock’ından beslenen synth melodiler ve loş ışıklarla buluşuyor. 28 Kasım akşamı +1’in katkılarıyla Salon İKSV’de gerçekleştirilecek konserde TOPS, izleyicileri yeni hikâyeler arasında dolaşmaya davet ediyor.