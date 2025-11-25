Salon İKSV'de 3 özel konser
Salon İKSV, kasım ayının son haftasında üç özel konsere ev sahipliği yapıyor. 26 Kasım'da trompet virtüözü ve şarkı yazarı Dilan Balkay, 28 Kasım'da sofistike indie-pop müziğiyle dünya çapında takip edilen TOPS, 29 Kasım'da ise alternatif müziğin melankolik ve derinlikli bestecisi Görkem Karabudak Salon sahnesine konuk olacak... İşte program
Dilan Balkay “TAVŞAN UYKUSU” Albüm Lansman Konseri26 Kasım Çarşamba
Multi-enstrümantalist, şarkı yazarı ve prodüktör Dilan Balkay, yeni albümü TAVŞAN UYKUSU’nun lansman konseriyle Salon’a geliyor. Trompetle başladığı müzik yolculuğunda Evrencan Gündüz, Sedef Sebüktekin, Can Ozan ve Nova Norda ile çalıştı; 2018’den bu yana Dolu Kadehi Ters Tut’a trompet, klavye ve geri vokalleriyle üyesi olarak eşlik ediyor. 2019’dan itibaren solo çalışmalarını yayımlayan Balkay, ilk albümü KUYU ile geniş kitlelere ulaştı ve müziğini Türkiye’nin yanı sıra yurtdışındaki sahnelere de taşıdı. Yeni albümünün duygusal dünyasını ilk kez izleyiciyle paylaşacağı bu konser için Salon İKSV’nin yolunu tutuyor.
+1 Sunar: TOPS28 Kasım Cuma
2010’ların başında Montréal’in bağımsız müzik sahnesinden doğan TOPS, Fleetwood Mac ve Mazzy Star izlerini taşıyan duygusal indie-pop’uyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Beş albüm, sayısız turne ve birçok projenin ardından grup, 2020 çıkışlı I Feel Alive’dan sonra gelen ilk albümleri Bury the Key’i 22 Ağustos’ta yayımladı. Ghostly International etiketiyle çıkan bu ilk kayıtları, topluluğun sofistike pop yaklaşımına daha keskin bir ton kazandırıyor. Jane Penny’nin sıcak vokalleri ve sahnede sıkça başvurduğu flüt, 80’ler soft rock’ından beslenen synth melodiler ve loş ışıklarla buluşuyor. 28 Kasım akşamı +1’in katkılarıyla Salon İKSV’de gerçekleştirilecek konserde TOPS, izleyicileri yeni hikâyeler arasında dolaşmaya davet ediyor.
GÖRKEM KARABUDAK29 Kasım Cumartesi
Türkiye alternatif müzik sahnesinin yaratıcı isimlerinden besteci, multi-enstrümantalist ve prodüktörGörkem Karabudak, gitarı, klavyesi ve sözleriyle sahnede güçlü bir ifade alanı yaratıyor. Kurucularından olduğu Çilekeş ve Bubituzak projelerinin yanı sıra alternatif müzik sahnesinin önemli isimleriyle birçok işbirliği yaptı. Roskilde, Sziget, En Positivo, Womad, Jazzahead, Sukiyaki Meets The World ve The Best Kept Secret gibi farklı ülkelerdeki festivallerde sahneye çıktı. Yayımladığı altı teklinin ve dört şarkılık Kontra kısaçalarının ardından 2024’te konser kayıtlarından oluşan ve ilk uzunçaları “Topyekün” Live’ı yayımladı. Kariyerine sayısız proje ve bambaşka rotalar sığdıran Görkem Karabudak, özel konuklarıyla birlikte Salon sahnesinde...
Konserlerin biletleri passo.com.tr'de ve İKSV Passo gişesinde satışa çıktı.