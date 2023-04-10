Salt'ın 2023 programları

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Türkiye’de kültür faaliyetlerini desteklemek ve bilgi üretimine katkıda bulunmak amacıyla Garanti BBVA tarafından kurulan Salt, 6 Şubat depremlerinin ardından programlarını erteleme kararı alarak, farklı kültür kurumları ve sivil toplum aktörlerinin ihtiyaçlarına yönelik alan açmak üzere çalışmalarını yeniden kurguladı.

Bu süreçte kurum, Salt Galata’daki atölye mekânlarını, depremden etkilenen insanlarla dayanışmak, bölgedeki koşulları iyileştirebilmek veya bölgenin hafızasını korumak ve geleceğine dair fikirler üretmek amacıyla bir araya gelen ve faaliyetlerini sürdürebilmek için mekân ihtiyacı duyan çeşitli sivil toplum aktörlerinin kullanımına açtı. Mart ayında Herkes İçin Mimarlık Derneği’nin Kahramanmaraş’ta inşa edeceği Afet Sonrası Topluluk Merkezi projesinin tasarım çalışmalarını paylaştığı forum programı ile kent çalışmaları kooperatifi Urban.koop’un “Deprem Sonrası Geçici Barınma Yerleşimleri Tasarım Rehberi” çalıştayına ev sahipliği yaptı.

13-16 Nisan tarihlerinde ise Salt Galata’da, 38 güncel sanat galerisinden 200’ü aşkın sanatçıyı bir araya getiren “Sanat ile Eğitime Destek” sergi projesine yer verilecek. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) yürüttüğü yardım kampanyası kapsamında sunulan bu proje aracılığıyla, depremden etkilenen çocukların temel eğitim ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Ayrıca Mayıs-Ağustos aylarında Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü öğretim üyeleri iş birliğiyle, depremlere bağlı mekânsal risklerin ele alınacağı, bu bağlamda yapıların ve geleceğin kentlerinin nasıl tasarlanabileceğini irdeleyen bir sergi projesi planlanıyor.

Aynı zamanda mekân ihtiyacı olan üniversite ve eğitim kurumlarıyla çeşitli iş birlikleri yapan Salt’ın, 2023 yılı boyunca Beyoğlu ve Galata yapılarında gerçekleştireceği projeler arasında kent kültürü, mimarlık tarihi ve eğitim alanlarına yoğunlaşan sergi ve kamu programlarının yanı sıra Cumhuriyet’in 100. yılı ile eş zamanlı bir konuşma dizisi yer alıyor.

Başka Kayda Rastlanmadı:

Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi

Salt’ın Kadir Has Üniversitesi ortaklığında yürüttüğü İstanbul Ansiklopedisi Arşivi çalışmaları kapsamında, tarihçi ve romancı Reşad Ekrem Koçu’nun (1905-1975) yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi’nin basılı ciltleri ile birlikte binlerce belge dijital ortama aktarılarak çevrimiçi erişime açılacak. 24 Mayıs–29 Ekim tarihlerinde Salt Galata’da gerçekleştirilecek Başka Kayda Rastlanmadı: Reşad Ekrem Koçu ve İstanbul Ansiklopedisi Arşivi sergisi, yayımlanmamış ciltlerin yanı sıra Koçu’nun derlediği notlara ışık tutarak 20. yüzyıl İstanbul’una farklı bir bakış açısı getirmeyi amaçlıyor.

Handan Börüteçene Sergisi

Sonbaharda ise Salt Beyoğlu’nda, sanatçı Handan Börüteçene’nin otuz yılı aşkın sanat pratiğini yansıtan geniş bir seçki yer alacak. 12 Ekim 2023–25 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan sergi; heykel, enstalasyon, fotoğraf ve metinlerinde Türkiye’nin kültür mirasıyla umulmadık bağlantılar kuran Börüteçene’nin sanat üretimine kapsamlı bir bakış sunacak.

Türkiye’de Mimarlık Eğitimi Tarihi Üzerine

22 Kasım 2023–31 Mart 2024 tarihlerinde Salt Galata’da, Uğur Tanyeli ve Arzu Erdem’in küratörlüğünde gerçekleştirilecek sergi, Türkiye’de mimarlık eğitiminin iki yüzyılını ve üniversitelerdeki gündelik yaşamın seyrini ele alacak. Okulların fiziksel çevresi, öğretim üyeleri ve öğrenci hayatı, çalışma koşulları, ülkedeki mimari üretime yapılan katkılar, yaşanan çalkantı ve huzursuzluklar ile açılım imkânlarının görselleştirilerek irdelenmesi amaçlanıyor.

Cumhuriyet’in 100. Yılı

Salt, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı kapsamında bağımsız araştırmacıların katkılarıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. 20. yüzyıl Türkiye’sinde eğitim, sanat, mimarlık, tasarım, toplum ve ekonomi alanlarındaki gelişmelerin ele alınacağı konuşma dizisi ile film programına, Salt Blog’da yayımlanacak bir yazı serisi eşlik edecek.

Salt Araştırma

2013’ten bu yana altmışın üzerinde projeyle bilgi üretimi ve paylaşımını, birlikte öğrenme ve tartışmayı destekleyen Salt Araştırma Fonları, 10. yılında da yeni ve özgün araştırmalara alan açmaya devam edecek. Bu kapsamda ilk on yılda desteklenen projelerden bir seçki, araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan bir konuşma serisi ve yazı dizisiyle genişletilerek yeniden ele alınacak. Salt’ın 1950 sonrası Türkiye’de sanat odaklı araştırmaları kapsamında ise Özer Kabaş, İpek Duben ve Gürel Yontan arşivlerinin dijitalleştirme çalışmalarının tamamlanarak çevrimiçi erişime açılması planlanıyor.

Kamu Programları

2023’te eş zamanlı olarak düzenlenecek diğer projeler arasında Perşembe Sineması, Bu son şansımız mı? gösterimleri ve Kış Bahçesi etkinliklerinin yanı sıra söyleşi, atölye, gösterim ve konuşma programları yer alıyor.