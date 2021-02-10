"Samanyolu"nun söz yazarı: Teoman Alpay

AA

Alpay, annesi Zehra Hanım ve babası dava vekili Ahmet Alpay'ın oğlu olarak 29 Temmuz 1933 yılında Çanakkale'de doğdu. İlkokulu 18 Mart İlkokulu, ortaokulu ise Çanakkale Ortaokulu'nda okuyan sanatçı, liseyi Balıkesir Lisesi'nde bitirdi.

Usta müzisyen, 1959'da Ankara Devlet Konservatuarı kompozisyon bölümünden mezun olduktan sonra Ankara'da Basın Yayın Genel Müdürlüğünde memur iken Ankara Radyosu'nun açtığı ud sınavını kazanarak, radyonun saz sanatçıları arasına katıldı.

- "Nasıl Geçti Habersiz" isimli eseri 1972'de yılın şarkısı seçildi

Kendi dalında aşama kaydederek, Türkiye'nin en genç yaşta Ankara Radyosu Türk Müziği Yayınları şefi olan bestekar, ayrıca bir süre Erzurum Radyosu'nda müdürlük yaptı.

Alpay'ın 1955'te ilk bestelenen şarkısı "Mavi Gözlü Sarışın Kız" oldu. Sanatçının seslendirdiği "Nasıl Geçti Habersiz" isimli eseri ise 1972'de yılın şarkısı seçildi.

Sonraki yıllarda sanatçının "Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar", "Gurbet İçimde Bir Ok", "Yalnız Kalan Ruhumun Acısı Çok Derindir" ve "Sarmaşık Gülleri" eserleri de birçok dereceye girdi.

Teoman Alpay, 1980 yılında Türk müziği alanında son 10 yılın en iyi bestecisi seçildi. Sanatçının 1997'de İstanbul FM dinleyicileri tarafından "Kalbimi Kıra Kıra" isimli eseri de en beğenilen eser seçilerek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle altın plaket ödülüne değer görüldü.

Usta sanatçının sözlerini kaleme aldığı, Berkant Akgürgen ile özdeşleşmiş ve bugün bile hala popülerliğini koruyan "Samanyolu" şarkısının bestesini 1967 yılının eylül ayında Metin Bükey yaptı ve Berkant Akgürgen seslendirdi.

Alpay, TRT'de yayınlanan bir röportajında "Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar" parçasını besteleme hikayesini şöyle aktardı:

"Gökyüzünde yalnız gezen yıldızların güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na aittir. Ebcioğlu ile Ankara'da biliyorsunuz birlikte çalıştık, onun bende birçok şiirleri vardı ve yakın temas halindeydik. Bütün şiirlerini aşağı yukarı almışımdır kendisinden. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Ankara'dan beridir bende o güfte dururdu. Fakat onu İstanbul'da besteledim."

- "Samanyolu" şarkısının 45'lik plağı 1 milyonun üzerinde satıldı

"Samanyolu" şarkısının 45'lik plağı, o dönem 1 milyonun üzerinde rekor satış yaparak, Berkant Akgürgen'a platin plak kazandırdı.

Türk musikisinde hala güncelliğini koruyan ve uzun yıllar dillerden düşmeyen bestelere imza atan sanatçı, Ruhsar Alpay'la bir evlilik yaptı ve bu evliliğinden Cüneyt ve Kürşat adlı iki oğlu oldu.

Alpay, 1970'den sonra Çanakkale'ye yerleşti ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu. Ruhsal Alpay eşinin 11. vefat yıl dönümünde verdiği bir röportajda şunları kaydetmişti:

"Teoman Alpay, Çanakkale'nin yetiştirdiği en büyük değer. 11 Şubat 2005 gecesi saat 23.40'ta vefat etti. Duygularım yoğun. Onun bizim aramızda olduğunu, Çanakkale'yi yaşarken her zaman sevdiğini, Çanakkaleli olmaktan gurur duyduğunu söylemek istiyorum. Bundan sonra ben Teoman Alpay'ın eserlerini okutmak ve değerlendirmek, konserler düzenlemek, onu yaşatacak güzel şeyler yapmak istiyorum. Nur içinde yatsın."

Çanakkale Belediye Meclisi'nin 9 Haziran 1992 tarih ve 567 sayılı kararıyla Esenler Mahallesi'nde bir caddeye Teoman Alpay'ın ismi verildi.

Teoman Alpay, ömrünün son günlerinde diyabet hastalığından kaynaklanan damar tıkanıklığına bağlı kangren nedeniyle, 22 gün Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Çanakkale'de 11 Şubat 2005 tarihinde 73 yaşındayken hayatını kaybeden Teoman Alpay, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde toprağa verildi.,