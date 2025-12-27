Samet Akaydın ile Hazal Çağlar bugün evleniyor
Bir süredir birlikte olan milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, bugün dünya evine girmeye hazırlanıyor
Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, geçtiğimiz yıl başlayan ilişkilerini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor.
Bu yıl aşklarını bir adım ileri taşıyan çiftten Akaydın, mayıs ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Haziran ayında nişanlanan ikili, 24 Aralık’ta gerçekleştirdikleri kına gecesiyle düğün sürecini resmen başlattı.
Ünlü çift, bugün dünya evine girmeye hazırlanırken, düğün öncesi heyecanlarını ve hazırlık sürecinden kareleri sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram