İHA

Süper Lig'in 10. haftasında HES Kablo Kayserispor, Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aybaba, “Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Varyasyonları çalıştık. Çoğunu uygulamaya çalıştılar. Başarı ile uyguladığımız pozisyonlarımız var. Sonlandırmada sorun yaşarsanız bunlar eleştirilere açıktır. Oyuncularım coşkulu oynamaya çalıştılar. Bu tür maçlarda öne geçmelisiniz. Eğer bir öne geçseydik başka bir plan uygulayacaklardı. Biz de başka bir oyun oynayacaktık. Ama futbol bu. Daha iyi oynayıp daha etkili vuruşlarla sonuca ulaşarak maç kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.

ATILAY CANEL: TİPİK BİR BERABERLİK MAÇI OLDU

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Puan veya puanlar almak için geldik. Buna göre oyun oynamaya çalıştık. İsteğimiz bir puan değildi galibiyet almak istiyorduk. Tipik bir beraberlik maçı oldu” diye konuştu.