Fantastik, gizem, polisiye, psikolojik gerilim, korku, mitoloji, bilim kurgu alanlarında bir araya gelen; yazar, çizer, sinemacı ve müzisyenlerden oluşan topluluk, Dark İstanbul Entertainment çatısı altında buluştu.

Topluluk, antik çağlardan bu yana derin hikâyeler barındıran İstanbul'un gizemlerini kitap, dergi, film ve müzik yapım projelerine dönüştürecek. Sami Dündar, grup başkanı olduğu Dark İstanbul Entertainment'in kuruluşunu ve amaçlarını anlattı.

Dark İstanbul'u tanımlar mısınız? Kuruluş amacı nedir?

Dark İstanbul, ülkemizin yakın gelecekte gurur duyacağı bir dünya markası olma vizyonuyla kurulmuş entegre bir entertainmet şirketidir.

Kuruluş amacı "Ey global dünya, bizim hikâyelerimizi, sahip olduğumuz geçmişimizi manipüle ederek kullandığınız artık yeter!" diyen ülkemiz sanatçılarının, yayıncılarının, yapımcılarının önünü açarak devler ligindeki hak ettiği yere ulaşması için yatırım yapmak, yatırımlara teşvik etmek, kültürel değerlerimizi öz kontrolle erişime açmaktır. Başka bir deyişle dünyaya 'Biz en iyisini yaparız, merak etmeyin!' demektir.

Günümüzde uluslararası dijital platformların dünyanın birçok ülkesinden hikâyeler toplaması, Dark İstanbul projesi fikrine ilham vermiştir. Çizgi romanlardan yola çıkarak Hollywood yapımcılarının oluşturduğu sinematik evren bir başka ilham kaynağımızdır. Başta dijital platformlar olmak üzere global yayın dünyasının son yıllarda ülkemize yönelik pozitif bakışı, Türk dizilerinin çok sayıda ülkede popüler hale gelmesi bizi daha da heveslendiriyor. Bu nedenle global medya platformlarının dağınık arayışlarını kendimize odaklayıp, arzu ettikleri projelere bizimle erişmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu sayede dünyanın dikkatini Dark İstanbul'a çekerek uzun vadede devler liginde yer almayı arzu ediyoruz. Her ne kadar Anadolu'nun her yerinde bitmek bilmez efsaneler olsa da bizler; adıyla müsemma, dünyada en çok bilinen başkentlerden İstanbul'u baz almayı ve projemizin adını da böyle şekillendirmeyi düşündük. Nitekim odaklanarak üretmenin daha avantajlı olacağı gerçeği bir yana, hakikaten de İstanbul öylesine çok efsaneye kaynak oluşturuyor ki, bu da bizlerin neredeyse ömrümüz kadar üretebileceğimiz manasına geliyor. Dark İstanbul eko sisteminde yer alan yazarlarımız, çizerlerimiz, müzik bestecilerimiz, senaristlerimizden oluşan büyük bir yaratıcı ekiple durmadan üretiyoruz. Tabii ki mevcut ekibimizi çok daha büyüterek ülkemizin de en seçkin kurumu olmaya da adayız. Yaratıcı kişilerin bizimle bir an önce temas etmesini de istiyoruz.

Dark İstanbul'un ürettiği / üreteceği içerikler nelerdir?

Erişkinlere ve çocuklara yönelik edebiyat eserleri, müzik albümleri, çizgi romanlar, sinema - dizi projeleri, tiyatro, dergi, bilgisayar oyunları, akademik yayınlar başlıca üretimlerimizdir. İçeriklerde komedi dışında kalan fantastik, gizem, polisiye, psikolojik gerilim, korku, mitoloji, bilim kurgu gibi alanları baz aldık. Elbette ki inceleme - araştırma, belgesel gibi konular da alanımızdadır.

İçeriklerin ortak özellikleri nelerdir?

Ortak özellikleri İstanbul'dur. İstanbul'un yaşanmış ve yaşanacak olan efsaneleridir. Çoğunlukla kurgusal olsa da İstanbul'u Napolyon'un dediği gibi fahri dünya başkenti yapan temel yaşanmışlıklara dayandıran içerikler tercihimizdir. Yani bir romanımızı okuduğunuzda her ne kadar hayal kursanız da derinlerde bir yerlerde İstanbul'u yaşayacaksınız, hissedeceksiniz.

Dark İstanbul için kaç kişi bir araya geldi? Kişilerin ortak özellikleri nelerdir?

Başlangıçta yani bundan üç yıl önce yedi - sekiz kişilik küçük bir grupla geleceği hayal etmeye başladık. Şimdilerde tüm bölümlerimizde yüz kişinin üzerinde yaratıcı, uygulayıcı ve idareci insanımız emek veriyor. Bu yılın sonunda dışarıdan destek sağlayan şirketler ve Dark İstanbul'dan dolaylı ya da doğrudan yararlanan insanlar toplamı binlerle ifade edilebilir. Zira özellikle sinema - dizi yapımlarında çalışan ve çalışacak ekipler büyük çoğunluğu oluşturuyorlar. Yayıncılık tarafında da yazarlar, çizerler, editörler, satış-pazarlama gibi alanlarda da çok sayıda insan görev alıyor. İleride de yeni projelerle bu ekibin sayısı artacak.

Dark İstanbul daimi kadrolarının yaratıcı bölümlerinde yer alan insanların ortak özellikleri öncelikle vizyonumuzu, misyonumuzu ve en önemlisi Dark İstanbul ruhunu benimsemeleridir. Bunun yanı sıra idealler bakımından da benzeşmemiz lazım. Ülkemizin kabuğunu kırarak global entertainment sektöründe yepyeni bir heves yaratabilmesi, bir destinasyon haline dönüşebilmesi için hayal kurabilen yaratıcı ve cesur insanlar olmaları lazım. 'Sanat iyileştirir, birleştirir' bilinciyle hareket edebilen iyi insanlar olmaları lazım. Şimdilik aramızdaki herkes tam da böyle insanlar.

Neden sadece İstanbul üzerine içerik üretiyorsunuz?

Yolu İstanbul'dan geçmeyen ya da İstanbul hayaliyle yanıp tutuşmayan imparator, tüccar, entrikacı, soytarı, komutan, din adamı, büyücü, filozof, bilgin, gezgin, şair, ressam, yazar, gazeteci, maceracı, turist, denizci, korsan, cani, defineci, arkeolog, bilim insanı, kâşif, mucit, fedai, evliya, aziz, bürokrat, mimar var mıdır? Yoktur...! Mitolojinin, gizemin, inançların, efsanelerin, kahramanlıkların, savaşların, mucizelerin ve biraz iddialı gelecek ama sanki tanrıların da başkenti gibidir İstanbul. Binlerce yıldır biriktirdiği hazineleri ile geçmişteki önemi kadar günümüzde de 'Başrolkent' özelliğini sürdüren İstanbul'un geçmişte, günümüzde ve geleceğin kehanetlerinde yeri hiçbir zaman değişmeyecektir. "Bunca kaynağa sahip olan bir kentin nasıl olur da hikâye anlatıcıları olmaz" sorusu kafamızı kurcalayınca bir de baktık ki aslında ziyadesiyle sanatçımız varmış. Tek sorun bu alana odaklanan bir yapının olmamasıydı. Ülkemizin birçok yayın evinden çıkan çok değerli kitapları ve sırada bekleyen değerli yazarları var aslında. Sorunumuz sonuç odaklı kolektif üretimin yapılamamış olmasıydı. Dark İstanbul bu açığı kapatmak ve hızla devler ligine ulaşmak üzere yola çıktı. Biz ülkemizdeki hiçbir yayın evine ya da medya kuruluşuna rakip olarak kurulmadık. Amacımız yeni ve kolektif bir alan açarak hep birlikte dünya arenasında boy göstermek ve bu alandaki üstünlüğümüzü kanıtlamak.

Kitaplarınızı yayımladınız, müzik ve film projelerimizden söz edebilir misiniz?

Kitap yazımlarımız süratle devam ediyor. Yıl sonuna kadar minimum yüz kitaplık bir kütüphaneye sahip olmayı hedefledik. Ancak şimdilerde gelen ilk pozitif tepkilere bakarsak yaptığımız kartopunun zirveden yuvarlanırken çığ haline dönüşebileceğini hissetmeye başladığımızdan yüz kitapla sınırlı değiliz diyebiliriz.

Dark İstanbul ülkemizde hiç olmayan bir yayının da hazırlıklarına başladı. Türk Sineması'nda iz bırakan filmlerin senaryo kitapları üzerine çalışan bir ekibimiz var. Kitaplarımızın sol sayfaları senaryo sağ sayfaları ise storyboard olarak tasarlandı. Ayrıca filmin afişi, künyesi, varsa ödülleri gibi önemli bilgiler de yer alacak. Bu sayede en başta iletişim fakültelerindeki sinema televizyon bölümü öğrencilerinin faydalanacağı ayrıca sinemaseverlerin de ilgisini çekebileceğine inandığımız kalıcı - basılı eser kitaplar yolda geliyor.

Dark İstanbul Çocuk bölümünde iki muhteşem eserin müjdesini şimdiden verebiliriz mesela.

Ferenc Molnár'ın ölümsüz eseri 'A Pál utcai fiúk' (Pal Sokağı Çocukları) romanındaki 'Ernö Nemecsek' (1906) ile 40 yıl sonra (1945) aynı kaderi paylaşan Dolapdereli Memo'nun hazin hikâyesini anlattığımız nefis bir çizgi roman bu yılın sonuna doğru raflarda yerini alacak.

Diğer bir çizgi romanımız ise 'Demreli Niko', adından da anlaşılacağı gibi bu bir Noel Baba hikâyesi. Fakat bu sefer bambaşka ama gerçekte Demre'de yaşamış Aziz Nikola'nın bir diğer deyişiyle Türkiyeli Noel Baba'nın İstanbul macerası. 'Demreli Niko' adlı çizgi romanımız ezber bozar nitelikte. Herhangi bir dini, etnik ya da ticari yapılardan beslenmeyen, tamamen dünya çocuklarının ortak bileşenlerinin işlendiği bir masal anlatıyoruz.

Dark İstanbul Dergi birkaç prototip denemesinden sonra nasıl bir içerikle çıkacağını netleştirdi. Her şeyden önce dergimiz yüksek kalitede bir kâğıt ve tasarıma sahip olacak. Sadece kitapçılarda ve internet kitapçılarında satılacak. Gazete bayilerine dağıtılmayacak. Koleksiyonerler için abonelik sistemi de olacak. İçeriğinde, fantastik, gizem, polisiye, psikolojik gerilim, korku, mitoloji, bilim kurgu, sinema, tarih, magazin alanlarında çizgi romanlar, dizi öyküler, inceleme - araştırma yazıları, röportajlar, analitik yorumlar olacak. Tabii en önemlisi dergimizde reklam olmayacak.

Dark İstanbul Müzik bölümümüz yine İstanbul odaklı rap, rock, senfonik, klasik, pop, özgün müzik alanlarında sentez eserle hazırlıyor. Ünlü müzisyenlerle başladığımız çalışmalar süratle devam ediyor. Şef kompozitör Orhan Şallıel ile çok değişik birkaç albüm üzerine çalışıyoruz mesela. 'Dark İstanbul Roman Senfoni' bunlardan biri. İstanbul'un Roman halkının muhteşem eserlerini yeniden sentezleyerek senfonik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bir başka çalışmamız 'Dark İstanbul Senfoni'... Bu albümde aşina olduğumuz ya da olmadığımız İstanbul'un geçmişinde izler bırakmış, bazıları klasikleşmiş şarkılarının yeniden senfonik kompozisyonları yapılıyor. Örneğin Tatavla müziği. Dark İstanbul Müzik bölümünde prodüktör olarak aramıza katılan Fuat Ergin İstanbul'un isyanını birçok değerli rap sanatçılarıyla birlikte yorumluyor. Fuat ve Orhan birlikte ayrıca senfonik rap çalışması da yapıyorlar. Prodüktör ve sanatçı olarak Dark İstanbul Müzik bölümümüze katılan, destek veren, projeler yapan insanları yakın bir tarihte duyuracağız. Çok yakında ilk albümlerimiz Dark İstanbul Müzik etiketiyle piyasada olacak.

Dark İstanbul Sinema bölümümüz aslında tüm bölümlerimizin eserlerini hak ettikleri değere kavuşmaları için tasarlandı. Kuruluşumuzun misyonunu oluşturan lokomotifimiz sinema - dizi yapımlarıdır. İlk başta yatırımları öz kaynaklarımızla yapılacak projelerimizle sizleri buluşturacağız.

Serhat Filiz'in yazdığı 'Işıkları Kapatma Anne' on iki öyküden oluşan bir kitap. On iki yönetmen on iki bölüm olarak dizi olması için ön hazırlıklara başladık. Aynı şekilde Dark İstanbul Antoloji birinci ve ikinci kitapta toplam yirmi beş öykü yer alıyor. Bu eserler de yirmi beş bölümlük üç sezon sürecek bir dizi projesi olarak hazırlık aşamasında. Salgın isimli bir sinema filmimizin fragmanını yakında paylaşacağız.