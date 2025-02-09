Sami Uğurlu: Ciddi şekilde geri dönüş olacaktı ama olmadı

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, 2-0 yenildikleri Fenerbahçe karşılaşmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Uğurlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki yarısını farklı değerlendirmek gerektiğini söyledi.

"MAALESEF POZİSYONLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

İlk yarıda topa daha fazla sahip olan, oyunu yönlendiren bir Fenerbahçe'nin olduğunu anlatan Uğurlu, "Edin Dzeko'nun göstermiş olduğu santral oyunu, Fenerbahçe adına biraz daha onları öne çekmeye yetti, diyebiliriz. Biz de geçiş oyunlarıyla iki tane net pozisyon bulduk ama bunlardan faydalanamadık." dedi.

İkinci yarı Cordova ve Makouta değişikliğiyle oyunu biraz daha lehlerine çevirdiklerini dile getiren Uğurlu, bu değişikliklerle daha fazla üçüncü bölgede kalmaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle Fenerbahçe'nin sağ tarafını Yusuf Özdemir ve Augusto ile etkili kullandıklarını anlatan Uğurlu, "Orada da aslında içeriye merkeze kadar girdiğimiz 4-5 pozisyon var ama sonuçlandırmada çok etkili olamadık. Pozisyonları maalesef değerlendiremedik." diye konuştu.

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Alanyaspor'un yüksek tempoda daha etkili olduğunu ifade eden Uğurlu, ancak oyun temposunun her iki takım adına oldukça düşük olduğunu kaydetti. Böyle olunca da tamamen oyuncu kalitesinin devreye girdiğini belirten Uğurlu, "Fenerbahçe'nin hem oynattığı hem sonradan aldığı oyuncular, bireysel olarak çok etkili oyuncular. Bu da sonuca net bir şekilde etki etti." ifadesini kullandı.