Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Coredon Alanyaspor Sami Uğurlu: Çok daha farklı bir Alanyaspor olabilir - Coredon Alanyaspor Haberleri

        Sami Uğurlu: Çok daha farklı bir Alanyaspor olabilir

        Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 22:19 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Çok daha farklı bir Alanyaspor olabilir"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor'un teknik direktörü Sami Uğurlu, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÇOK DAHA FARKLI BİR ALANYASPOR İZLETTİREBİLİRİZ"

        Sami Uğurlu yaptığı açıklamada, "Aslında maçtan önce de konuştuğumuz gibi, Kasımpaşa'yla buraya geldiğimizde de buna yakın bir planla sahaya çıkmıştık. Mücadele olarak istediğimizi aldığımızı söyleyebilirim. Git gelli bir maç oldu. Golden sonra talihsiz bir gol yedik. Oyunu tutabilsek farklı bir skor çıkartabilirdik buradan." dedi.

        Deneyimli teknik adam, "Burada galip gelmek isterdik. Savunma anlamında daha iyi olduğumuzu söyleyebirim. Geçişleri doğru yapsak galibiyet alabilirdk, orada eksik kaldık. Pasları doğru ve kaliteli yapabilseydik sonuca gitme şansımzı yüksekti. Ama Beşiktaş deplasmanı zor, 1 puan önemli. Galibiyet için geldiğimizi söylemiştim ama 1 puan için mutsuz olduğumuzu söylemem." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Sami Uğurlu ayrıca, "Daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Devre arasında gelecek transferler bütün halinde oynayabilirsek, çok daha farklı, iyi Alanya takımı izlettirebileceğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

        BASIN TOPLANTISI

        Uğurlu, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaştı.

        Karşılaşmanın gollerle başladığını belirten Sami Uğurlu, "Öne geçtikten sonra oyunu biraz daha yaydığımızda maçın bize döneceğini düşünüyorduk. İki dakika sonra gol yedik ve bu da maçın yeniden başlamasına neden oldu. Mert Günok'un vurduğu uzun topların ardından geçiş yapmayı planlamıştık. Bu, çok fazla efor istiyor. Kolay değil. Buradan alınan 1 puan her zaman değerli. Mücadeleden çok memnunum. Savunmada doğru işler yaptık." ifadelerini kullandı.

        Oynamak istedikleri oyunun çok fazla enerji istediğini vurgulayan Uğurlu, "Transfere ihtiyacımız var. Oyunun birinci ve üçüncü bölümlerini çok dinamik oynamamız gerekiyor. Bu oyun riskli ama seviyoruz. Bu oyunu Kasımpaşa'da da çok fazla oynattım. Bu oyunla bire bir mücadelenizi verebiliyorsunuz. Hiçbir deplasmana beraberlik için çıkmıyoruz. Üçüncü bölge geçişlerinde biraz zamana ihtiyacımız var. Birinci ve ikinci bölgede yaptıklarımızı üçüncüyle birleştirebilirsek çok farklı bir Alanyaspor izleyebiliriz. Üç puan alarak bu serinin devam etmesini istiyordum. Üç puana çok fazla ihtiyacımız vardı. İyi mücadelemizi daha yukarılara taşıyabilirsek sıralamadaki yerimizi alabileceğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        'Beni döv' diye polise yalvardı!
        Antalya'da sağanak
        Antalya'da sağanak
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        Arnavutluk TikTok'u yasakladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya saldırı
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Almanya'da seçim anketi sonuçları
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Kız arkadaşının annesini öldürdü
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Takım arkadaşıyla aldatıldı iddiası
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu öldü, 4 sporcu yaralı
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Magdeburg saldırganı hakkında ne biliyoruz?
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        "Kendime bayağı yükseldim"
        "Kendime bayağı yükseldim"
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        "Dybala son maçına çıkıyor"
        "Dybala son maçına çıkıyor"