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        "Samimi olunursa bu Türkiye'deki herkese kazandırır"

        CHP lideri Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı hakkında konuştu. Özel, "İlk günkü tutumumuzda değişen hiçbir şey yoktur. Samimi olunursa bu Türkiye'deki herkese kazandırır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 16:41 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:44
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        "Samimi olunursa herkese kazandırır"
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Görüşme sonrası Hatimoğulları ve Bakırhan ile birlikte basın açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı hakkında konuştu.

        Özel, "Samimiyetle ve şeffaflıkla davranılırsa Türkiye bir ve bütün halinde 40 yıldır çözemediği ve Türkiye'ye çok şey kaybettirmiş, hepimize çok acılar yaşatmış, hem manevi olarak elbette ama maddi olarak da çok şey kaybettirmiş bir süreci bir toplumsal mutabakata barış sürecine dönüştürebilir. Türkiye açısından uluslararası ilişkilerde içinde bulunduğu bölgede Türkiye'yi çok sayıda riskten de kurtarır. Bu noktada ilk günkü tutumumuzda değişen hiçbir şey yoktur. Eşit bir Türkiye istiyoruz. Samimi olunursa bu Türkiye'deki herkese kazandırır. Bundan sonraki süreçte umut ederim tüm siyasi partilerin birbirleriyle diyalog kurabildiği bir süreci yaşayabiliriz" dedi.

        SORUŞTURMA AÇIKLAMASI

        CHP lideri Özel, hakkında başlatılan soruşturma hakkında da, "Bana şundan soruşturma açıyor. Kendisine göreviyle ilgili hakaret ettiğimi söylüyor. Adalet giyotini olmak senin görevin mi? Yoyo gibi Ankara ile İstanbul arasında sarayın elverişli aparatı olarak gidip gelmek senin görevin mi? Avukatsız aramalar yapmak senin görevin mi? Dosyada gizlilik varken iktidara yakın medyaya dosya içeriklerini sızdırmak senin görevin mi? Sabahın köründe daha suçlamalar okunmamışken kişiyi terörist ilan etmek senin görevin mi? Sonra da bu sürecin tamamını büyük bir gerginlikle sürdürmek senin görevin mi?" ifadelerini kullandı.

        Özel hakkında soruşturma
        Özel hakkında soruşturma
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