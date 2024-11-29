CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Görüşme sonrası Hatimoğulları ve Bakırhan ile birlikte basın açıklaması yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı hakkında konuştu.

Özel, "Samimiyetle ve şeffaflıkla davranılırsa Türkiye bir ve bütün halinde 40 yıldır çözemediği ve Türkiye'ye çok şey kaybettirmiş, hepimize çok acılar yaşatmış, hem manevi olarak elbette ama maddi olarak da çok şey kaybettirmiş bir süreci bir toplumsal mutabakata barış sürecine dönüştürebilir. Türkiye açısından uluslararası ilişkilerde içinde bulunduğu bölgede Türkiye'yi çok sayıda riskten de kurtarır. Bu noktada ilk günkü tutumumuzda değişen hiçbir şey yoktur. Eşit bir Türkiye istiyoruz. Samimi olunursa bu Türkiye'deki herkese kazandırır. Bundan sonraki süreçte umut ederim tüm siyasi partilerin birbirleriyle diyalog kurabildiği bir süreci yaşayabiliriz" dedi.