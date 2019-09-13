Şampiyon 1. son bölümü izleyicisi ile buluştu. Tolgahan Sayışman'ın başrolünü aldığı Şampiyon filminin son bölümünde Artvin, büyük ve önemli bir boks müsabakasına ev sahipliği yapmaktadır. Bir yanda Kafkas lakaplı genç ve yetenekli boksör Fırat Bölükbaşı, diğer yandaysa Türkiye’nin en sevilen şampiyon boksörü Necdet Suphi Özer vardır. Fırat, az sonra çıkacağı maçın yanı sıra farklı bir heyecan daha yaşamaktadır. Karısı Eylül hamiledir ve çift, doktorların çok riskli olarak gördüğü doğum için gün saymaktadır.

ŞAMPİYON 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Şampiyon 1. son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ŞAMPİYON SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

“Kafkas” lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir. Ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalayan Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmemektedir. Ringte rakibi karşısında maçı kazansa da hayatın karşısındaki maçı kaybeder Fırat… İstemeden rakibinin ölümüne neden olan Kafkas, şampiyonluk kemerini kazanmış ama adını, hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirmiştir aynı gece. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalmıştır Kafkas. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Üstelik bu ring bildiği ringlerden çok daha büyük, bu defa çıkacağı maç alıştıklarından çok daha zorludur. Tutunacağı tek dalı olan oğlu Güneş'e, annesinden amansız bir hastalık miras kalmıştır. Oğlunu yaşatmak için çıktığı hayat ringinde, en büyük açığı da vicdan azabıdır. Hayat oğlunu elinden almak için hiçbir rakibinin vuramadığı kadar hızlı ve acımasızca vurur Kafkas'a. Geçmişi, vicdan azabı, çaresizliği art arda yüzüne inen yumruklardan daha çok sarsar Kafkas'ı. Hayatın vurduğu yumruklara karşı bir tek gardı vardır: Oğluna duyduğu sevgi ve onu yaşatma azmi… Hayatla maçını 5 yıl önce kaybeden Kafkas'ın rövanşı kaybetmeye niyeti yoktur! Canı ne kadar acırsa acısın, mecali ne kadar tükenirse tükensin yıkılmaz “Şampiyon”! Aynı sözü tekrarlayarak dikilir hayatın karşısına!