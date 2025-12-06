Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ŞAMPİYON BELLİ OLDU! MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU 2025? MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu, Özkan mı, Sezer mi?

        MasterChef şampiyonu kim oldu? 6 Aralık MasterChef kim kazandı?

        MasterChef'te büyük final mücadelesi! Yoğun geçen bir sezonun ardından MasterChef'te şampiyon 6 Aralık Cumartesi akşamı netlik kazandı. Danilo, Mehmet ve Somer şefin yorumları ve puanları ile MasterChef şampiyonu canlı yayında TV8 ekranlarında belli oldu. Peki, MasterChef şampiyonu kim oldu 2025? 6 Aralık Cumartesi MasterChef kim kazandı, Özkan mı, Sezer mi? İşte 2025 MasterChef şampiyonu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 16:39 Güncelleme: 07.12.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef Türkiye'de final heyecanı yaşandı. Rakiplerini bir bir eleyerek büyük finale kalan Sezer ile Özkan, MasterChef'te canlı yayında şampiyonluk kupası için birincilik yarışı verdi. Gecenin sonunda sadece biri MasterChef şampiyonu ve büyük ödülün sahibi oldu. Bu kapsamda, "MasterChef şampiyonu kim oldu? 6 Aralık 2025 MasterChef kim kazandı, birinci kim oldu?" soruları gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

        2

        MASTERCHEF'TE SON FİNALİST KİM OLDU?

        MasterChef'te ikinci finalist Sezer oldu.

        3

        MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

        Masterchef'te ilk finalist Özkan oldu.

        4

        MASTERCHEF'TE ŞEF CEKETİNİ KAZANAN YARIŞMACILAR KİMLER?

        Çağatay

        Sezer

        Özkan

        Hakan

        5

        MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?

        Masterchef her hafta ödül oyunları ile yarışmacılara birbirinden değerli ödüller veriyor. Büyük ödül hakkında açıklama gelmesi durumunda haberimize eklenecektir.

        6

        MASTERCHEF ŞAMPİYON KİM OLDU?

        MasterChef 2025 şampiyonu 65 puan ile Sezer oldu.

        TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
        TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
        En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Semedo'dan kötü haber!
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?