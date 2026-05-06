Şampiyonlar Ligi finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Bu sezon sergilediği etkileyici performansla dikkat çeken Arsenal, finale yükselen ilk takım olmayı başardı. İngiliz temsilcisi, uzun bir aranın ardından yeniden Avrupa’nın en büyüğü olma yolunda önemli bir adım attı. Finalde Arsenal’in rakibi ise Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak? İşte detaylar...