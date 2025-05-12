Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem açıklandı!

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Inter ile Paris Saint-Germain arasındaki final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonundan Istvan Kovacs yönetecek.

Kovacs'ın yardımcılığını aynı ülkeden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'nın Bilbao şehrindeki San Mames Stadı'nda Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak Avrupa Ligi Final karşılaşmasını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Zwayer'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise İtalyan Maurizio Mariani olacak.

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