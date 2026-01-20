Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
Inter UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İngiliz devi Arsenal ile karşı karşıya geliyor. Premier Lig ve Avrupa arenasında yoluna dolu dizgin devam eden Arsenal zorlu deplasmanda galip gelip 7'de 7 yapmanın hesaplarını yapıyor. İtalyan temsilcisi ise bu sezonun flaş takımlarından Arsenal'i mağlup edip saha avantajını kullanmak istiyor. Dev maç için bekleyiş sürerken, milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun Arsenal karşısında forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Peki, "Inter - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter - Arsenal maçı saati ve yayıncı kuruluşu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası dev bir maça sahne oluyor. Inter sahasında, Arsenal'i konuk ediyor. 7. haftaya 6'da 6 yaparak gelen Arsenal, Devler Ligi'nde 1. sırada yer alıyor. İtalyan devi ise 6 maçta aldığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Inter - Arsenal maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Peki, "Inter - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte detaylar...
INTER- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter - Arsenal maçı 20 Ocak Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
INTER- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza'da oynanacak mücadele TRT Tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU FORMA GİYECEK Mİ?
Napoli maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu'nun tedavi süreci 15–20 gün sürecek. Bu nedenle, milli yıldızımız Çalhanoğlu Arsenal karşısında forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Henrique, Barella, Frattesi, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martinez
ARSENAL
Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres, Trossard