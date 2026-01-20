UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası dev bir maça sahne oluyor. Inter sahasında, Arsenal'i konuk ediyor. 7. haftaya 6'da 6 yaparak gelen Arsenal, Devler Ligi'nde 1. sırada yer alıyor. İtalyan devi ise 6 maçta aldığı 12 puanla 6. sırada yer alıyor. Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Inter - Arsenal maçının başlama saati ve yayıncı kuruluşu merak konusu oldu. Peki, "Inter - Arsenal maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte detaylar...