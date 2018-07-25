UEFA Şampiyonar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Dinamo Zagreb ilk maçta sahasında Hapoel Beer Sheva'yı 5 - 0 mağlup etti. FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22'nci dakikada İzet Hajrovic 28'inci dakikada Orsic, 50 ve 61'inci dakikadalarda Ademi ve 82'nci dakikada Hodzic kaydetti.





UEFA Şampiyonlar Lig'nde oynanan diğer karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:





FC Astana - Midtjylland: 2 - 1





CFR Cluj - Malmö: 0 - 1





PAOK - Basel: 2 - 1





Shkendija 79 - FC Sheriff: 1 - 0





Kızıl Yıldız - Suduva: 3 - 0





Legia Varşova - Spartak Trnava: 0 - 2

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