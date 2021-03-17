İLKAY, PODOLSKI'YII GEÇTİ

Ataklarını sürdüren Manchester ekibi, 18. dakikada sezonun formda ismi İlkay Gündoğan ile ikinci golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Türk asıllı Alman oyuncu, bu sezon Manchester City ile 15. golünü attı ve takımının en golcü ismi oldu.