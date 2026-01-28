Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması 8. hafta maçları ile sona eriyor. Son hafta maçlarının ardından lig aşamasını ilk 8'in içinde tamamlayan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselirken, , 9 ile 24. sıradaki takımlar ise play-off oynayacak. Bu kapsamda Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ni ilk 24'ün içinde tamamlaması durumunda, play-off aşamasındaki rakibi, kura çekiminin ardından belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi...
Şampiyonlar Ligi kura çekimi için nefesler tutuldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleşecek kura çekiminin ardından Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri belli olacak. Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj elde edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? İşte detaylar...
2026 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 30 Ocak 2026 Cuma günü, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA genel merkezinde gerçekleştirilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
İlk maçlar 17-18 Şubat 2026, ikinci maçlar 24-25 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.
GALATASARAY, KENDİNİ İLK 16'YA ATMAYA ÇALIŞACAK
Sarı-kırmızılı ekip, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirmeye çalışacak.
Büyük bir sürpriz olmaması durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 içinde yer alacak sarı-kırmızılı ekip, play-off'ta seri başı olmak için mücadele edecek. Galatasaray, yarınki müsabakası kazanması durumunda ilk 16'da yer alacak.
Galatasaray, lig etabını ilk 16'da tamamlaması durumunda seri başı olarak play-off'ta önemli bir avantaj yakalayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Son 16 play-off turu: 17/18 ve 24/25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10/11 ve 17/18 Mart 2026
Çeyrek final: 7/8 ve 14/15 Nisan 2026
Yarı final: 28/29 Nisan ve 5/6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026