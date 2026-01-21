Şampiyonlar Ligi puan durumu: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçları ile sürüyor. Bu kapsamda Galatasaray, Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı. Oynanan karşılaşmanın ardından Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sıralaması taraftarların gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var?" İşte Şampiyonlar Ligi puan güncel durumu...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar 10 puan elde etti. Sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta 28 Ocak tarihinde Manchester City'e konuk olacak. 7. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...
GALATASARAY'IN KAÇ PUANI VAR?
Galatasaray, Atletico Madrid ile sahasında 1-1 berabare kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde ilk beraberliğini alan Galatasaray puanını 10'a yüksellti.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 10 puan ile an itibarıyla 17. sırada yer alıyor.