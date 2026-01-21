Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 7. hafta maçında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. 7 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar 10 puan elde etti. Sarı-kırmızılılar, bir sonraki hafta 28 Ocak tarihinde Manchester City'e konuk olacak. 7. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...