İnter- Barcelona maçına sayılı saatler kaldı. İspanya'da oynanan ilk karşılaşmanın 3-3 sona ermesiyle gözler rövanş maçına çevrildi. Giuseppe Meazza'daki rövanşın berabere bitmesi durumunda 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışları finalisti belirleyecek. İlk oynanan karşılaşmada Hakan Çalhanoğlu 1 asist ile takımına katkı yapmıştı. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı finaline sahne olan İnter- Barcelona maçı ne zaman ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? İşte detaylar ve muhtemel 11'ler...