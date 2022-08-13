Şampuan alırken etiketine dikkat!

Kişisel bakım ve hijyenin vazgeçilmezler nesnelerinden olan şampuanlar bazen kullanıcısına adeta zulmedebiliyor. Bunun sebebi ise, adını muhtemelen pek duymadığınız "şampuan alerjisi." Hiç bilmediğiniz bir maddeye karşı vücudunuzun geliştirdiği alerji, keyifli bir banyo sırasında ya da hemen sonrasında hayatınızı zehredebiliyor. Bunun önüne geçmek ise şampuan alırken içeriğinin yazdığı etiketleri dikkatle incelemekten geçiyor.

Şampuan alerjisini "şampuanın içinde bulunan bazı ürünlere bağlı gelişen, alerjik kontakt dermatit egzama, yani temasa dayalı gelişen bir olgu" olarak tanımlayan Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Su Küçük, şampuan alerjisinin genelde şampuan içinde bulunan koruyucu ve kozmetik maddelerden ileri geldiğini söyledi. Prof. Dr. Su Küçük, bu maddeleri "Şampuana koku veren 'fragrans mix' dediğimiz koku karışımları ve Peru balsamı denen ürünler ile quaternium ve paraben gibi koruyucu maddeler şampuan alerjisinin gelişmesine neden olabilir" şeklinde sıraladı.

Küçük, şampuan alerjisinin belirtileri hakkında "İlk belirtiler saçlı deride görülür, sonrasında bu belirtiler duruma göre yüz ve vücuda yayılabilir. Bunlar kaşıntı, kızarıklık, pullanma, yanma, şişlik ve sulantı şeklinde tipik belirtilerdir. Zaman zaman lenf bezlerinde şişme de gözlenebilir" açıklamalarında bulunurken, sorunun teşhisi hakkında ise şunları söyledi: "Öncelikle hasta bir klinik muayeneden geçirilir. Ardından 'Yama Testi' dediğimiz uygulamayla sorunun irritan, yani tahrişe dayalı bir sorun mu, yoksa alerjik bir sorun mu olduğu tespit edilir. Bu testte ayrıca reaksiyonun hangi ürün nedeniyle geliştiği belirlenir. Nitekim diğer alerjik reaksiyonlarda olduğu gibi şampuan alerjisine de temel amaç, alerjiye sebep olan ajanın tespit edilmesi, hastanın bu konu hakkında bilgilendirilmesi ve bu maddelerden uzak durmasının sağlanmasıdır."

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Şampuan alerjisinin teşhis ve tedavisinin muhakkak bir dermatolog tarafından düzenlenmesi gerektiğinin altını çizen Küçük, "Şampuan alerjisinin tedavisine, alerjiye sebep olan ajanın kullanımının kesilmesinin ardından losyonlar devreye girer. Bunlar özellikle sulantı söz konusuyla kullanılır. Antihistaminikler (alerji önleyici) ve topikal steroid (tedavi edici) losyonlar, şampuan alerjisinin tedavisinde en çok kullanılan araçlardır. Eğer alerji şiddetli seyrediyorsa sistemik steroid tedavi yöntemi de uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Küçük, şampuan alerjisinden korunmanın yollarını ise "Bu tip ürünlerin üstünde, ürünün muhtevasının bulunduğu bir etiket yer almalı. Tüketici de şampuan alırken bu etiketleri çok dikkatli bir şekilde incelemeli ve alerjisi olduğunu bildiği ajanların kullanıldığı ürünlerden uzak durmalı" şeklinde açıkladı.