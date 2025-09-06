Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da 19 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü | Son dakika haberleri

        Samsun'da 19 yaşındaki sürücü trafik kazasında öldü

        Samsun Çarşamba'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki sürücü Taha Emir Yavuz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2025 - 03:15 Güncelleme: 06.09.2025 - 03:15
        Samsun'da kaza: 19 yaşındaki sürücü öldü
        Çarşamba ilçesinde Turgut B. (33) yönetimindeki otomobil ile Taha Emir Yavuz'un (19) kullandığı otomobil, Samsun Ordu karayolu Irmaksırtı mevkisi Eğercili Işıklı Kavşak’ta çarpıştı.

        Yavuz’un kullandığı otomobil, çarpışmanın etkisiyle devrildi. AA'nın haberine göre; kazada sürücü Taha Emir Yavuz kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Diğer aracın sürücüsü Turgut B. ile yanında bulunan Ömer B. (30) ise yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Samsun
        #Son dakika haberler
        #çarşamba
