Samsun'da 4 kişiye kumar cezası

Samsun'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza uygulandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 36 bin 988 lira ceza verdi.
Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.