Samsun'da 645 litre etil alkol ve 39 şişe kaçak içki ele geçirildi

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının koordinesinde, son dönemde alkollü içki zehirlenmesi şüphesine bağlı ölüm olayları yaşanması üzerine harekete geçti.İl genelinde 67 ekip ve 180 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 107 iş yeri denetlendi.Operasyonda, 645 litre etil alkol ve 39 şişe kaçak içki, 161 cinsel içerikli kaçak ürün, 52 alkol kiti, 760 doldurulmuş makaron sigara ve 1,84 gram esrar ele geçirildi.Ekiplerce, 3 iş yerine ve 3 kişiye adli işlem, 2 kişi ve 2 iş yerine de idari işlem uygulandı.