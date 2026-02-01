Habertürk
        Samsun'da 8 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 8 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Giriş: 01.02.2026 - 07:19 Güncelleme: 01.02.2026 - 07:25
        Samsun'da 8 araçlık zincirleme kaza: 2 yaralı
        Samsun-Ordu karayolunun Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisinde, 8 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kazada, araçlarda bulunan B.G. ve K.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Samsun istikametinde bir süre trafiğe kapatılan yol, Karayolları ekiplerinin temizlik çalışması sonrası yeniden açıldı. Zincirleme kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

