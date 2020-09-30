Kaçırılan Berfin'den mesaj var: Ben iyiyim!

DHA

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçedeki eski tersane alanında meydana geldi. Balık tutmak için denize açılan Hasan Koç ve oğlu Murat Koç'un 8 metrelik tekneleri, çıkan fırtınada alabora oldu.

DHA'nın haberine göre; denize düşen baba ve oğlu çevredeki diğer balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından durumu ağır olan Hasan Koç hastaneye kaldırılırken, yolda hayatını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren Murat Koç ise özel bir hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.