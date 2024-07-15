Samsun'da düğünde kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı
Samsun'da bir düğünde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kale Mahallesi'ndeki düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
MASA, SANDALYE VE BIÇAKLA SALDIRDILAR
AA'nın haberine göre; masa, sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Kalabalığa biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.