Samsun'da düğünde kavga: 4 yaralı, 4 gözaltı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düğünde çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kale Mahallesi'ndeki düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

MASA, SANDALYE VE BIÇAKLA SALDIRDILAR AA'nın haberine göre; masa, sandalye ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.