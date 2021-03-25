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Samsun'da görünmez kaza! Başına merdiven saplandı

Samsun'da bir kişi boya yaptığı sırada merdivenden düştü. Merdivenin çengeli başına saplanan talihsiz adam, bu halde ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisi tamamlanan adam daha sonra hastaneden ayrıldı

Samsun'da görünmez kaza! Başına merdiven saplandı
Samsun'da görünmez kaza! Başına merdiven saplandı
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DHA

Samsun'da boya yaptığı sırada duvara dayadığı merdivenin devrilmesi sonucu düşen E.Ç.'nin kafasına merdivendeki çengel saplandı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürülen E.Ç., yolda kafasına saplanan çengeli eliyle çıkardı. E.Ç. tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ç., boya yaptığı sırada basamaklı merdiveni duvara dayayarak yere eğildi. Bu sırada merdiven, E.Ç.'nin üzerine devrildi.

Merdivenin basamak kısmında bulunan çengel, talihsiz adamın kafasına saplandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Ç.'yi saplanan merdivenle birlikte ambulansa bindirdi.

Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıkan ambulansta E.Ç., kendi müdahalesiyle kafasındaki çengeli çıkardı. Pansuman yapılan ve hafif şekilde yaralanan E.Ç. tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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