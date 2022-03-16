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Haberler Gündem Samsun'da heyelan: 5 katlı bina boşaltıldı
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Heyelandan etkilenen 5 katlı bina tahliye edildi

Samsun'un Canik ilçesinde toprak kayması ve yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle 5 katlı binada oturanlar tahliye edildi

Samsun'da heyelan: 5 katlı bina boşaltıldı
Samsun'da heyelan: 5 katlı bina boşaltıldı
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AA

Canik ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Gökçe Sokak'ta aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya parçaları 5 katlı binanın bazı bölümlerine hasar verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD bölgede güvenlik önlemi aldı. AA'nın haberine göre; binadakiler ekiplerce yakınlarının yanına yerleştirildi.

"GÖK GÜRLEDİ SANDIK"

Bina sakinlerinden Kadir Memişi, akşam mutfakta oturduklarını belirterek, "Bir anda bir gürültü duyduk. Gök gürledi sandık ama evden çıkıp aşağıya indiğimizde baktık ki binanın arka kısmındaki yamaçtan kayalar düşüyordu. Evlerimizi tamamen boşattık." dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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