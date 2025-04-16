Samsun'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, elektrikli otomatik sigara sarma makinesi, 5 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 kilogram kaçak tütün, 250 gümrük kaçağı şarj kablosu, 32 gümrük kaçağı cep telefonu ile 6 gümrük kaçağı akıllı saat ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyete götürüldü.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.