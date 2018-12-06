Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda gürültü yaptığı iddiasıyla apartman yöneticisi S.K. (51),gürültü yapan R.U'yu (44) uyardı. Bunun üzerine R.U, S.K'ye saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen aynı apartmanda oturan A.K. (61) R.U'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Sol yanağından bıçakla yaralanan A.K. (61) hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada olaya müdahale eden bir polis memuru bıçaklı saldırıda dudağından yaralanarak hastanelik oldu. İHA'nın haberine göre; A.K, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, yaralı polis memuru ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.U. da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yüzünden bıçaklanan A.K, komşuları arasındaki kavgayı ayırırken R.U.'nun kendisini kazara değil, kasten yaraladığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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