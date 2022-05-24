Manavda silahlı çatışma: Yaralılar var 0:00 / 0:00

AA

İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'ndeki bir manavda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. İki grup tarafından tüfekle ateş açılması sonucu manavın sahibi O.Ş. (54) ve oğlu Ö.Ş. (32) E.D. ve oğlu H.A.D ile o sırada yoldan geçen R.G. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri vücutlarına saçma isabet eden yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. E.D. ile oğlu H.A.D ve O.Ş'nin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

DÜKKAN ATEŞE VERİLDİ

AA'nın haberine göre; olay sonrası dükkan kimliği belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.