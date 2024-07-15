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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü! | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!

        Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden dolayı pompalı tüfekle Eren Kılıç ve kardeşi Emre Kılıç'ı öldüren, kardeşlerin 2 arkadaşını da yaralayan katil zanlısı İ.A., kayıplara karıştı. Jandarma olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.07.2024 - 09:38 Güncelleme: 15.07.2024 - 09:38
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        Muhtarlık seçimi husumeti! 2 kardeşi öldürüldü!
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün akşam saat 23.45'te kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, konuşmak için Emre ve Eren Kılıç kardeşleri Demirli Mahallesi'ne çağırdı.

        4 KİŞİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

        Hayatını kaybeden Emre Kılıç.
        Hayatını kaybeden Emre Kılıç.

        Emre ve Eren Kılıç kardeşler, İ.A'nın yanına arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile gitti. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti.

        İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

        Hayatını kaybeden Eren Kılıç.
        Hayatını kaybeden Eren Kılıç.

        AA ve İHA'da yer alan habere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

        2 YARALI BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

        G.İ. ve Z.E.T. ise buradaki tedavilerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        KATİL ZANLISI ARANIYOR

        Jandarma olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan İ.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Eren Kılıç ve Emre Kılıç kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

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