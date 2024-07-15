Samsun'un Çarşamba ilçesinde dün akşam saat 23.45'te kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, konuşmak için Emre ve Eren Kılıç kardeşleri Demirli Mahallesi'ne çağırdı.

4 KİŞİYİ KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU Hayatını kaybeden Emre Kılıç. Emre ve Eren Kılıç kardeşler, İ.A'nın yanına arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile gitti. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ Hayatını kaybeden Eren Kılıç. AA ve İHA'da yer alan habere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Kılıç kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.