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Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Samsun İlkadım'da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi de yaralandı

Samsun'da otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Samsun’un İlkadım ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü, eşi ile arkadaşı yaralandı.

Enes Y’nin kullandığı 55 AHF 658 plakalı otomobil, İlkadım Bulvarı otogar istikametinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Gülendam K.Y. ve arkadaşı Yalçın T. yaralandı.

AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Enes Y. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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