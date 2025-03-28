Samsun'da sanayide kadın istihdamı artırılacak

Kadınların mesleki yetkinliklerini artırarak sanayide nitelikli istihdamını sağlamak amacıyla çeşitli alt protokoller imzalanıyor. Kadın istihdamını destekleyen önemli faaliyetlerden biri olan CNC torna operatörlüğü ve plastik enjeksiyon operatörlüğü eğitimi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve bir firma arasında alt protokol imzalandı.

Törende OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürü Hakan Tütüncüoğlu, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ve firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yeliz Dağdelen Gür, protokolü imzaladı.

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İmzalanan protokol hakkında bilgi veren OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, "OKA olarak 2024 yılının son çeyreğinde TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini Samsun'da geliştirmek üzere bir iş birliği protokolü imzaladık. Bu noktada yaptığımız çeşitli saha ziyaretleri sonrasında ilk olarak firma içi eğitimimizi bir firmada başlatıyoruz. Nisan ve mayısta burada kadınlara CNC torna operatörlüğü ve plastik enjeksiyon operatörlüğü ile ilgili bir eğitim vereceğiz. Atık mavi yakalı olarak da kadınların istihdamına katkı sağlayacağız. Yerel kalkınmada kadın elinin çok daha fazla olduğu, kadın istihdamının Samsun OSB içerisinde arttığı bir yapı olacak. Bu projede istihdam ve iş birliği kararlılığından dolayı emeği geçen tüm kurum ve temsilcilerine şükranlarımı iletiyorum" dedi.