Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kayboldu

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kayboldu

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kayboldu Samsun Atakum'da serinlemek için denize giren kişi, akıntıya kapılarak kayboldu. Onu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren kişi ise hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde 1 kişi serinlemek için girdiği denizde kayboldu, onu kurtarmak isteyen kişi ise boğulma tehlikesi geçirdi.

Ailesiyle Yalı Mahallesi 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu civarında denize giren İlyas Sait Dündar'ın boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine o sırada olay yerinde olan vatandaşlardan Murat A, Dündar'ı kurtarmak için denize girdi.

AA'nın haberine göre; Murat A'nın da boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine cankurtaran ekiplerince sudan çıkarıldı. Murat A, 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Denizde kaybolan İlyas Sait Dündar için Samsun Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri ve Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.