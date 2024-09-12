Samsun'da yanan araçta cansız erkek bedeni bulundu
Samsun'un Asarcık ilçesinde, yanan kamyonette bir cansız erkek bedeni bulundu
Alınan bilgiye göre, Tongel Dağı mevkisinde bir kamyonetin yandığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürdükten sonra yapılan incelemede, aracın içindeki Ercan D'nin (37) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ercan D'nin cansız bedeni, otopsi için Asarcık İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.